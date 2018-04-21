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FORM. UFFICIALE: MILENKOVIC AL CENTRO, SAPONARA CAPITANO, FUORI SIMEONE

Diramata la formazione titolare della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia allo stadio Mapei, ecco le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che deve fare a meno di Sportiello,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 16:40
FORM. UFFICIALE: MILENKOVIC AL CENTRO, SAPONARA CAPITANO, FUORI SIMEONE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diramata la formazione titolare della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia allo stadio Mapei, ecco le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che deve fare a meno di Sportiello, Pezzella, Badelj e Thereau. Ecco gli undici titolare:

Dragowski, Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Dabo, Benassi, Veretout, Saponara, Chiesa, Falcinelli

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