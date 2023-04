FORM.UFFICIALE: IKONÈ ESTERNO, TORNANO NICO GONZALEZ E AMRABAT, BARAK TITOLARE

Semifinale di Coppa Italia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che affronta la Cremonese allo stadio Zini di Cremona per l’andata della semifinale. La squadra viola deve fare a meno di Milenkovic e Saponara, rimasti a Firenze per influenza. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Ikonè, Cabral

DE LAURENTIIS ATTACCA NARDELLA