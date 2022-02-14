FORM.UFFICIALE, FUORI QUARTA GIOCA IGOR. IKONE' IN PANCHINA, SOTTIL E MALEH TITOLARI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro lo Spezia in programma alle ore 20.45 in Liguria
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 19:33
Fiorentina impegnata nel posticipo del lunedi sera contro lo Spezia di Thiago Motta, ex squadra di Vincenzo Italiano. Squadra viola che deve fare a meno degli squalificati Torreira e Bonaventura, la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil, Nico Gonzalez, Piatek
IL RACCONTO DI VIERI QUANDO ERA RAGAZZO A FIRENZE
https://www.labaroviola.com/vieri-racconta-mi-davano-10-mila-lire-e-li-usavo-per-andare-a-firenze-a-vedere-la-fiorentina/165399/