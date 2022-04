FORM. UFFICIALE: FUORI DUNCAN, MALEH DAL 1′. TRIDENTE IKONÉ-CABRAL-GONZALEZ

Fiorentina di scena al Franchi questo pomeriggio con la gara in programma alle 16.30 contro il Venezia, Vincenzo Italiano deve fare a meno di Bonaventura ancora out per infortunio, torna Odriozola. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Maleh, Ikoné, Nico Gonzalez, Cabral

