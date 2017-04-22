FORM. UFFICIALE: FUORI CHIESA E SAPONARA, GIOCA SANCHEZ. BABA TITOLARE
Tutte le scelte di Paulo Sousa, fuori Ilicic torna Vecino a centrocampo. Tomovic in difesa
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2017 19:22
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Inter in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze: Questi gli undici scelti da Paulo Sousa, fuori Federico Chiesa:
Fiorentina: (3-4-2-1) : Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Milic; Bernardeschi, B.Valero; Babacar. All.: Sousa.
Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.