FORM. UFFICIALE: FINALMENTE DUE PUNTE, FUORI TOMOVIC E VECINO, C'È BABA
Sousa si affida alle due punte e mette fuori qualche titolare come Vecino e Tomovic, Bernardeschi vince il duello con Tello
Diramata le formazioni ufficiali per la partita tra Fiorentina a Atalanta in programma alle 12.30 al Franchi di Firenze contro l'Atalanta, ecco gli undici viola e quelli scegli da Gasperini per la sua Atalanta:
FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu; Salcedo, Gonzalo Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Sanchez, Badelj, Milic; Borja Valero; Babacar, Nikola Kalinic.
Panchina: Lezzerini, Dragowski, Tomovic, De Maio, Diks, Maxi Olivera, Hagi, Cristoforo, Matias Vecino, Chiesa, Tello, Zarate.
All.: Paulo Sousa.
ATALANTA (3-5-2): Berisha; Caldara, Toloi, Masiello; Conti, Freuler, Kessie, Kurtic, Dramè; Petagna, Papu Gomez.
Panchina: Sportiello, Bassi, Raimondi, Stendardo, Spinazzola, D'Alessandro, Gagliardini, Migliaccio, Grassi, Carmona, Paloschi, Pinilla.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Damato di Barletta