FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, CI SONO TELLO E BERNARDESCHI
Sousa non cambia modulo e conferma l'ultima Fiorentina, dentro ancora Salcedo
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2016 17:00
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 18 allo stadio Dall'Ara, questi gli undici di Paulo Sousa
FIORENTINA: Tatarusanu, Rodriguez, Astori, Salcedo, Milic, B. Valero, Badelj, Ilicic, Tello, Kalinic, Bernardeschi
Nel riscaldamento si è fatto male Matias Vecino, dentro Badelj