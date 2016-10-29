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FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, CI SONO TELLO E BERNARDESCHI

Sousa non cambia modulo e conferma l'ultima Fiorentina, dentro ancora Salcedo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2016 17:00
FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, CI SONO TELLO E BERNARDESCHI -
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Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 18 allo stadio Dall'Ara, questi gli undici di Paulo Sousa

FIORENTINA: Tatarusanu, Rodriguez, Astori, Salcedo, Milic, B. Valero, Badelj, Ilicic, Tello, Kalinic, Bernardeschi

Nel riscaldamento si è fatto male Matias Vecino, dentro Badelj

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