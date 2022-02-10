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Form. ufficiale Atalanta: out l'ex Muriel, Gasperini si affida a Boga. Torna titolare Hateboer

L'undici scelto da Gian Piero Gasperini in vista della gara contro la Fiorentina valevole per l'accesso alle semifinali della Coppa Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 17:10
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Form. ufficiale Atalanta: out l'ex Muriel, Gasperini si affida a Boga. Torna titolare Hateboer

Gian Piero Gasperini orfano dell'infortunato Duvan Zapata affida le chiavi dell'attacco al tridente composto dal nuovo arrivato Boga, Malinovskyi e Pasalic. In porta c'è Musso, squalificato in campionato.

ATALANTA: Musso; Palomino, Djimsiti, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga.

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