FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI SIMEONE, GIOCA FALCINELLI. MILENKOVIC TERZINO
Martedì di campionato per la Fiorentina che affronta l'Udinese quasi esatta un mese dopo la tragedia di Astori. Queste le scelte di Stefano Pioli per il recupero al Dacia Arena. Ecco la formazione uff...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 17:20
Martedì di campionato per la Fiorentina che affronta l'Udinese quasi esatta un mese dopo la tragedia di Astori. Queste le scelte di Stefano Pioli per il recupero al Dacia Arena. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina, la partita inizierà alle 18.30:
Fiorentina - Sportiello; Biraghi, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Saponara, Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Falcinelli;
Udinese - Bizzarri; Samir, Danilo, Widmer, Larsen, Hallfredsson, Barak, Pezzella, Balic, De Paul, Perica;