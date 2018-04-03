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FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI SIMEONE, GIOCA FALCINELLI. MILENKOVIC TERZINO

Martedì di campionato per la Fiorentina che affronta l'Udinese quasi esatta un mese dopo la tragedia di Astori. Queste le scelte di Stefano Pioli per il recupero al Dacia Arena. Ecco la formazione uff...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 17:20
FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI SIMEONE, GIOCA FALCINELLI. MILENKOVIC TERZINO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Falcinelli
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Martedì di campionato per la Fiorentina che affronta l'Udinese quasi esatta un mese dopo la tragedia di Astori. Queste le scelte di Stefano Pioli per il recupero al Dacia Arena. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina, la partita inizierà alle 18.30:

Fiorentina - Sportiello; Biraghi, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Saponara, Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Falcinelli;

Udinese - Bizzarri; Samir, Danilo, Widmer, Larsen, Hallfredsson, Barak, Pezzella, Balic, De Paul, Perica;

 

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