Michael Folorunsho non sarà disponibile per la sfida Napoli-Venezia. Il centrocampista azzurro non figura tra i convocati per il match, a prendere il suo posto in panchina sarà il giovane Francesco Gi...

Michael Folorunsho non sarà disponibile per la sfida Napoli-Venezia. Il centrocampista azzurro non figura tra i convocati per il match, a prendere il suo posto in panchina sarà il giovane Francesco Gioielli. Resta da capire ancora la motivazione. Non è da escludere che la sua assenza sia legata ai rumors di mercato degli ultimi giorni che lo vedono sempre più vicino alla Fiorentina. Vedremo se arriveranno aggiornamenti direttamente dal club partenopeo.

FOLORUNSHO NON VA NEANCHE IN PANCHINA PER NAPOLI-VENEZIA. SEMPRE PIÙ VICINO IL SUO PASSAGGIO ALLA FIORENTINA?

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