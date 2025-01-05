Folorunsho è il calciatore che manca al centrocampo della Fiorentina. Ha fisicità, dinamismo e goal

La Fiorentina è molto vicina a chiudere l'accordo con il Napoli per Michael Folorunsho, centrocampista Italiano classe 1998 reduce dalla convocazione di Spalletti per l'Europeo. Folorunsho è alla sua...

La Fiorentina è molto vicina a chiudere l'accordo con il Napoli per Michael Folorunsho, centrocampista Italiano classe 1998 reduce dalla convocazione di Spalletti per l'Europeo. Folorunsho è alla sua seconda stagione in Serie A e fin qui ha trovato pochissimo spazio in quel di Napoli chiuso da un centrocampo che con Lobotka, Anguissa e McTominay gira alla perfezione, mentre lo scorso anno a Verona ha messo insieme 34 presenze con 5 goal e 1 assist.

Folorunsho è un calciatore molto duttile che può giocare sia in mediana che sulla trequarti, dotato di grandissima forza fisica grazie ad una struttura imponente, è alto 1 metro e 90, ed ha una grandissima forza nelle gambe, caratteristiche che potrebbero tornare molto utili alla Fiorentina per dare nuove energie ad un centrocampo sfiancato.

L'ex Verona è molto abile nell'inserimento in area di rigore e nell'attacco della porta avversaria con i tempi giusti, il che lo porta a toccare tanti palloni davanti alla porta avversaria e segnare diversi goal per essere un centrocampista, anche grazie alla tiro dalla distanza. Folorunsho è bravo anche a dettare i passaggi in avanti ai compagni e grazie al fisico e alla sua dinamicità è in grado di dare una grande mano anche in fase di non possesso e nel recupero del pallone. Non è un calciatore molto tecnico e questo lo si vede soprattutto nelle fasi di costruzione dell'azione in cui non brilla neppure per visione di gioco, nonostante questo lo scorso anno ci ha regalato grandi giocate come il goal alla Roma e alla Juventus.

Insomma Folorunsho è il classico colpo da fare nel mercato di Gennaio, calciatore funzionale che porta le caratteristiche che mancano in rosa come dinamismo e fisicità, su cui magari Palladino può lavorare per farlo giocare alla Bove. Un acquisto a prezzo contenuto che sicuramente da solo non svolta la stagione ma che con l'aiuto dei calciatori già presenti in rosa può dare una grande mano, inoltre è pur sempre un calciatore nel giro della nazionale Italiana.

PEDULLA SU PARISI

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