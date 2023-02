Flachi: “Vero che gli attaccanti non fanno gol ma nessun centrocampista rischia passaggio in verticale”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno dei problemi di casa viola, queste le sue parole:

“Dispiace perchè dopo Vlahovic la Fiorentina non è riuscita a trovare l’attaccante per il gioco di Italiano, ci sono 3 giocatori che si alternano ma talvolta bisogna anche conoscersi e cambiando troppo spesso si cambia anche modo di giocare e soluzioni per andare in porta. Il falso nome dovrebbe andare per vie centrali ma in quel caso ci vorrebbe qualità e gli inserimenti dei centrocampisti. Vero che gli attaccanti non fanno gol ma i centrocampisti non fanno mai un passaggio in verticale, fa qualcosina solo Nico. Bisogna giocare ad un ritmo più alto, se giochi a ritmo basso prende infilate. Non so se questo dipenda dal giocare ogni 3 giorni perchè lo scorso anno questo non accadeva. A volte bisogna accontentarsi anche dell’1-0”

