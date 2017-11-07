Flachi: ''Ormai tutti conoscono Chiesa, deve gestire le forze. Troppi errori individuali stanno condannando i viola...''

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Toscana: “La Fiorentina commette troppi errori individuali che condizionano poi la partita: basta pensare ai gol subiti contro il Crotone e alle palle pe...

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Toscana: “La Fiorentina commette troppi errori individuali che condizionano poi la partita: basta pensare ai gol subiti contro il Crotone e alle palle perse da Badelj e Veretotut. C’è bisogno di essere più concreti e di regalare meno palloni agli avversari, altrimenti tutto quello che viene creato di buono viene vanificato. La squadra è un po’ troppo leggera, lo stesso Chiesa nelle ultime partite sta facendo più fatica. Le difese avversarie ora lo conoscono e Federico deve migliorare la gestione delle forze durante la partita, altrimenti nel secondo tempo è sempre sulle gambe. Inoltre credo che stia soffrendo anche le molte pressioni che gli sono state messe sulle spalle.”