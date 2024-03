Flachi: “Nico è il giocatore più forte che hai, in queste partite deve giocare sempre anche se non al top”

Oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Francesco Flachi che ha parlato della partita contro il Milan di domani sera: “Domani è la classica partita che si prepara da sé, l’allenatore ha il suo ruolo, ma se sei un calciatore di livello le motivazioni le trovi da solo senza che nessuno te lo dica, lo stadio deve spingere la squadra verso una grande notte perché vale tantissimo questa partita, oltre i 3 punti”

Su Nico: “Il più forte sta dentro, è il più forte che hai in rosa e domani deve giocare dal primo minuto perché conta troppo come partita, anche se non al top la deve giocare e spero la risolva insieme a Belotti e Beltrán”