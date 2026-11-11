Flachi: "Mastantuono è un talento puro, non lo prendono mai e ce lo invidiano tutti"

L'ex giocatore ha lodato le prove del talento argentino in viola

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Francesco Flachi per parlare di Fiorentina: "Pellegrino può ancora migliorare, con Gonçalves vicino può fare molto meglio perchè gioca solo contro un difensore e lo vedo più stabile a livello fisico, infatti ha vinto molti contrasti poi là davanti hai uno che strappa e ti fa la differenza come Mastantuono."

Prosegue: "Quando torna Atta, voglio vedere come li mette Vanoli perchè hai tanta roba e ti puoi davvero sbizzarrire. Credo si andrà verso un 4-3-3 in fase di non possesso e un 4-2-3-1 con Pedro che si alza sotto le punte."

Su Beto: "Ora deve avere la pazienza di aspettare perchè Pellegrino segna, ma avrà il suo momento e sono sicuro che troverà il gol. Lo vedo dentro al gruppo ed è entrato con un bel piglio."

Su Njie: "Ho visto tanta qualità e penso che potrà crescere ancora, ha tanti margini di maturità però è già più forte di quando ha iniziato a giocare con noi."