Flachi incorona Cabral: “Sarà il numero 9 viola del futuro. Ha dato la svolta a se stesso e alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex bomber della Fiorentina, Francesco Flachi, ha così parlato della crescita di Arthur Cabral, autore di 10 reti a partire dal mese di febbraio: “Cabral in questa seconda parte di stagione ha dato la svolta a se stesso e alla squadra. Ieri è stata una bella partita da vedere da parte dei viola. Si vede che la squadra sta bene per come ha messo sotto l’Atalanta. L’attaccante brasiliano penso che sarà il 9 titolare della Fiorentina del futuro. Oltre a fare gol è uno che si fa trovare sempre pronto. Cinico, fa gol da tap in e anche quelli belli. Si sta meritando la vetrina. I tifosi si aspettavano che venisse fuori prima, ma meglio tardi che mai. Ormai ha la fiducia da parte di tutti e per un attaccante questa è la cosa più importante”.