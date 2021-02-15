Flachi: "Fiorentina? Sembra che si accontentino, ma non possiamo vivacchiare guardando gli altri"

Deve scattare qualcosa nella testa dei giocatori

"La Fiorentina aveva messo sotto la Sampdoria - ha detto Francesco Flachi a Radio Bruno. - nel secondo tempo ma i cambi poi hanno fatto la differenza. La Viola deve essere più cattiva, più determinata per vincere le partite, mi sembrano fragili. Delle volte sembra che si accontentino. I giocatori devono far vedere di più. Deve scattare qualcosa nella testa dei giocatori, non possiamo vivacchiare sempre guardando gli altri. Spero che contro lo Spezia possiamo avvicinarci alle zone più tranquille. Non incolpo Prandelli, se non li mette un motivo ci sarà".

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