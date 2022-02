Flachi fiducioso su Castrovilli: “Ha qualità, spero si riprenda ma è involuto, numero 10 non è banale”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante Castrovilli, che non sta passando una stagione all’altezza delle sue aspettative, le parole di Flachi:

“Ha avuto un’involuzione, lui il numero 10 lo ha voluto, non è un numero come un altro. Dopo l’infortunio forse gli è subentrato la paura, i ritmi sono alti, e lui il ritmo alto non ce l’ha proprio. Mi auguro che il prossimo anno possa tornare a fare la differenza come ha fatto i primi anni. La concorrenza ti fa diventare giocatore, se non ci riesci vuol dire che ci vuole ancora del tempo, ha le qualità si deve sbloccare, mi dispiace perchè ha qualità importanti, bisogna avere pazienza ma anche lui deve capire che ci vuole qualcosa in più” conclude Flachi.

