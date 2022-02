Caso Alfio da Potenza, la Regione Basilicata non ci sta: “Abbiamo luce, gas e pure tifosi della Fiorentina”

Durante la trasmissione Domenica Viola andata in onda su TVR TeleItalia un tifoso della Juve ha chiamato per prendere in giro i viola per il gol di Vlahovic.

Intervento che ha scatenato la reazione del conduttore della trasmissione, Andrea Bruno Savelli, il quale, durante il suo sfogo ha detto anche al telespettatore “Ce l’hai la luce a Potenza? Guardati la partita”.

Il presidente della Regione Basilicata Bardi ha voluto replicare al conduttore sul suo Twitter: “Abbiamo la luce, il gas, il petrolio, l’acqua, tante bellezze naturali e culturali e anche i tifosi della Fiorentina. Ma soprattutto sappiamo ridere di noi stessi e anche degli altri”.

Questo il video dell’accaduto per chi se lo fosse perso: