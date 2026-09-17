Flachi: "Col Napoli si vince, Mastantuono è uno che ti fa la differenza ed era da tanto che mancava"

L'ex giocatore viola ha parlato di Mastantuono

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Francesco Flachi per parlare di Fiorentina: "Beto e Pellegrino sono due attaccanti validi, ma ora farei giocare l'argentino perché sta bene ed ha segnato due gol di fila. Un attaccante ha bisogno di continuità, lui sta segnando ed è in grande fiducia, quindi farei partire lui domenica."

Prosegue: "Finalmente riusciamo a vedere un dialogo nello stretto, uno scambio in area e qualcosa di veramente bello da vedere perché la tecnica c'è ed è alta. Gonçalves è un altro di tanta qualità ed è forte davvero, col Pisa ha fatto benissimo. In generale stanno bene di testa e credo che vinceremo anche domenica col Napoli perché abbiamo un entusiasmo positivo che circola."

Su Mastantuono: "Va tanto sul sinistro e i difensori lo possono capire, ma sono certo che sarà in grado di migliorare l'uso dell'altro piede. Ha tanta personalità poi conosce il calcio perché sa quando verticalizzare oppure dribblare. Ha tanto carattere perché finalmente vedo uno che si arrabbia perché non gli danno il pallone."