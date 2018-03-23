Flachi: "Cholito? Solo questione di tempo, è giovane. Ci si aspetta troppo perché è stato pagato tanto"

Anche l'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato di Giovanni Simeone al Corriere dello Sport: “Secondo me è soltanto un discorso d’età, non se è una prima punta o se deve giocare con un attacca...

Anche l'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato di Giovanni Simeone al Corriere dello Sport: “Secondo me è soltanto un discorso d’età, non se è una prima punta o se deve giocare con un attaccante di ruolo. Deve acquisire l’esperienza per scegliere il momento giusto, evitando di peccare di frenesia. In più: se fosse stato pagato 6 milioni, nessuno avrebbe detto niente. Ma è stato pagato tre volte tanto ed è naturale che società e tifosi sperino in qualcosa di più. Sono sicuro che regalerà grandi soddisfazioni alla Fiorentina”.