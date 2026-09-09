Flachi: "Alla Fiorentina c'è un problema mentale, i giocatori camminano per il campo senza meta"

L'ex giocatore è intervenuto per parlare dell'arrivo di Vanoli

L'ex bomber della Fiorentina Francesco Flachi ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Bruno, commentando la decisione di Paratici di sollevare dall'incarico Fabio Grosso.

La Decisione del Cambio “Se c'era un problema, andava affrontato e risolto senza perdere tempo. Sinceramente non mi aspettavo l'arrivo di Vanoli, mi figuravo piuttosto un profilo alla Thiago Motta. Va detto però che Paolo l'anno scorso ha compiuto una vera e propria impresa, vediamo se sarà capace di ripetersi. Da questo momento in poi i giocatori non hanno più scuse: troppo spesso usano questi cambi come alibi. In campo ho notato atteggiamenti troppo indolenti e gente che andava a passo d'uomo, segno che la criticità era prima di tutto di testa”.

Lo Scenario di Inizio Stagione “Per quanto riguarda la Lazio, hanno il vantaggio di lavorare insieme già da una stagione intera. Gattuso ha evitato stravolgimenti tattici, limitandosi a trasmettere la sua grinta e determinazione. Sulla carta mi sarei aspettato di vedere la nostra squadra al loro posto dopo le prime tre gare, ma la strada è ancora lunghissima. Resto fiducioso, anche perché le basi del progetto attuale sono completamente diverse”.