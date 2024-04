Flachi: “Al posto di Sottil mi arrabbierei se il mister non mi mettesse in campo titolare giovedì”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Francesco Flachi che ha parlato del match di giovedì contro il Brugge: “Sono partite che si preparano da sole, ci vuole poco per caricare un giocatore perché ti giochi tanto, è la partita dell’anno dopo l’uscita dalla Coppa Italia perché bisogna vincere per andare là con un bel vantaggio, visto che anche il pareggio ormai conta poco con l’annullamento della regola del gol esterno, quindi pure loro proveranno a vincere”.

Sulla formazione: “Deve giocare chi sta meglio, non chi è più forte, ormai siamo in fondo alla stagione quindi bisogna mettere freschezza e qualità in campo, mi aspetto Milenkovic dopo Bergamo titolare e con lui Quarta che sa anche segnare, in mezzo al campo non giocherei a due sinceramente perché vorrei mettere più quantità visto che in due si fa fatica. Bisogna sfruttare il buon momento di Sottil, col Sassuolo è andato benissimo bisogna farlo rigiocare, se lo mettesse in panca io se fossi in lui mi arrabbierei.”