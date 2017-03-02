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Fissato il prezzo di Bernardeschi: Juve e Inter sono avvisate

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha ufficialmente deciso che non accetterà nemmeno di sedersi al tavolo per offerte sotto i 50 milioni di euro per Federico Bernardeschi. Un modo per avvi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2017 16:50
Fissato il prezzo di Bernardeschi: Juve e Inter sono avvisate - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha ufficialmente deciso che non accetterà nemmeno di sedersi al tavolo per offerte sotto i 50 milioni di euro per Federico Bernardeschi. Un modo per avvisare le pretendenti, Juve e Inter su tutte: il 10 viola costa parecchio ed il club vorrebbe che restasse.

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