Fissato il prezzo di Bernardeschi: Juve e Inter sono avvisate
Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha ufficialmente deciso che non accetterà nemmeno di sedersi al tavolo per offerte sotto i 50 milioni di euro per Federico Bernardeschi. Un modo per avvi...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2017 16:50
Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha ufficialmente deciso che non accetterà nemmeno di sedersi al tavolo per offerte sotto i 50 milioni di euro per Federico Bernardeschi. Un modo per avvisare le pretendenti, Juve e Inter su tutte: il 10 viola costa parecchio ed il club vorrebbe che restasse.