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Firenze vuole la verità per il suo capitano. Tante le reazioni sulle novità del caso Astori

Come riporta La Nazione, mentre la città piangeva il suo capitano, la procura di Udine, competente per accertare la causa di morte del giocatore viola, non archiviò l’inchiesta – come sarebbe successo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 10:38
Firenze vuole la verità per il suo capitano. Tante le reazioni sulle novità del caso Astori - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, mentre la città piangeva il suo capitano, la procura di Udine, competente per accertare la causa di morte del giocatore viola, non archiviò l’inchiesta – come sarebbe successo qualora non fosse stato trovato nulla di «sospetto» – ma inviò gli atti ai colleghi della masgitratura fiorentina. Oggi, siamo arrivati all’iscrizione sul registro degli indagati dell’ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, e del suo omologo cagliaritano, Francesco Stagno. Da Nardella a Pioli e non solo, in tanti hanno commentato l’accaduto auspicando la verità.

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