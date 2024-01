Firenze si accende in vista della partita con l’Inter, Curva Fiesole già sold-out per la sfida del Franchi

Il big match del Franchi di Domenica 28 Gennaio contro la capolista Inter ha convinto molti tifosi a pianificare una serata allo stadio. La Curva Fiesole in particolare, sede dei frangenti più caldi della tifoseria gigliata, è già completamente esaurita, come fanno sapere fonti vicine alla Fiorentina. Il segnale è chiaro: nonostante qualche recente passo falso e un mercato senza particolari fuochi d’artificio, il popolo viola risponde presente e si schiera al fianco della squadra e di mister Italiano, per continuare a inseguire il sogno quarto posto.

