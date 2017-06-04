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"A Firenze quando entri in un Fiorentina shop non trovi nemmeno una maglia del passato, nulla che ricordi la storia del club"

Questa volta la critica non arriva dai tifosi viola o ma dalla responsabile del merchandising di un club di serie C giunta a Firenze per la Lega Pro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 19:57
"A Firenze quando entri in un Fiorentina shop non trovi nemmeno una maglia del passato, nulla che ricordi la storia del club" -
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A Firenze si terrà la finale play off della Lega Pro e la Lega Calcio ha nominato Giovanna Perucatti, consulente marketing del Matera Calcio, per collaborare alla realizzazione di questo evento. Giovanni Perucatti ha parlato anche di Fiorentina: "Se entri in un negozio della Fiorentina, cioè di una squadra nata nel 1926, non c’è niente del passato. Perché non coinvolgere i tifosi, invitarli a presentare vecchi cimeli e creare un museo? Non c'è traccia di nessuna maglia del passato o qualche oggetto storico"

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