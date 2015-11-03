Notizie Matera Fiorentina

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Ufficiale, Bangu si accasa al Matera in prestito secco. Il giocatore riparte dalla Serie C
22 agosto 2018 16:35
"A Firenze quando entri in un Fiorentina shop non trovi nemmeno una maglia del passato, nulla che ricordi la storia del club"
04 giugno 2017 19:57
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