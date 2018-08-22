Ufficiale, Bangu si accasa al Matera in prestito secco. Il giocatore riparte dalla Serie C

Questo il comunicato del club lucano:"Nel Calcio moderno i rapporti personali hanno la loro influenza e proprio per la stima che i dirigenti della Fiorentina nutrono nei confronti di Luigi Volume, dir...

Questo il comunicato del club lucano:

"Nel Calcio moderno i rapporti personali hanno la loro influenza e proprio per la stima che i dirigenti della Fiorentina nutrono nei confronti di Luigi Volume, direttore sportivo del Matera, che per la stagione 2018-2019 hanno affidato la crescita di uno tra i maggiori virgulti della “Cantera Viola” alle sapienti mani dello staff tecnico del Matera. Luzayadio Andy Bangu, centrocampista centrale e al bisogno trequartista, classe 1997, da domani potrà vestire la maglia bianca con la fascia azzurra. Reduce dall’ultimo prestito al Vicenza, quest’anno il ragazzo si farà le ossa confrontandosi con i garretti del girone C di Serie C, e siamo certi che ben presto entrerà nelle simpatie del pubblico amico del Franco Salerno".