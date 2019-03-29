"Firenze è casa mia. Mi avete dato più di quanto ho dato io. Non so se mi merito tutto questo affetto"
Alla conferenza stampa del suo docufilm ha parlato Gabriel Batistuta, queste le sue parole:“Non so se mi merito tutto questo affetto, ma sono convinto che domenca faremo una grande festa . Questa citt...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 16:38
Alla conferenza stampa del suo docufilm ha parlato Gabriel Batistuta, queste le sue parole:
“Non so se mi merito tutto questo affetto, ma sono convinto che domenca faremo una grande festa . Questa città ha dato molto più di me. Qui mi sento a casa, mi reputo un cittadino di Firenze, queste dichiarazioni di amore mi sembrano troppo anche se mi fanno piacere”