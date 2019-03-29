"Firenze è casa mia. Mi avete dato più di quanto ho dato io. Non so se mi merito tutto questo affetto"

Alla conferenza stampa del suo docufilm ha parlato Gabriel Batistuta, queste le sue parole:“Non so se mi merito tutto questo affetto, ma sono convinto che domenca faremo una grande festa . Questa citt...

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2019 16:38

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