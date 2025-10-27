Fiorini sulla Fiorentina: “In campo non vedo altissima intensità, probabilmente gli allenamenti sono più didattici”

Stefano Fiorini, preparatore atletico professionista ex presidente di AIPAC ha parlato ai microfoni de “Il Pentasport”Il Pentasport” della tenuta atletica della Fiorentina:

“Uno è il prodotto finito ovvero quello che noi si vede, come viene confezionato il prodotto nessuno lo sa. Oggi quando si parla di metodologia di allenamento il mondo è cambiato e cambia ad una velocità maggiore a quella della vita reale. Prima si potevaimpostare un programma preparatorio, oggi queste suddivisioni non esistono più: le squadre si finiscono di comporre il 31 agosto, i giocatori vanno e vengono, ad inizio ritiro ci sono tanti ragazzi e pochi elementi della prima squadra. Si può partire da un dato che ci dice che i due campionati più intensi in Europa uno è la Premier League e il secondo è la Championship.

In quel paese ci si allena per giocare a quei ritmi li’, oggi il singolo calciatore non si allena più insieme agli altri.

Più le esercitazioni tattiche sono intense, se io vado sul campo 11 vs 11 e preparo la partita da un punto di vista didattico ma senza intensità di gara poi faccio fatica ai calciatori a richiedere la massima intensità“.

Sulla condizione della Fiorentina:

“Mi pare che non ci sia questa predisposizione all’altissima intensità, probabilmente dipende da come viene gestita la settimana e dalle caratteristiche dei singoli calciatori. Ieri se vediamo Kean sembrava in grandissima condizione, però questa è la caratteristica del singolo calciatore. Non vorrei che ci sia una richiesta di una non elevata intensità nelle esercitazione tattiche.

Non vorrei che sia la proposta in allenamento a non essere ad altissima intensità.

Pioli non l’ho mai visto allenare, vedendo il prodotto finito mi immagino che Italiano stimoli la squadra al 100%, altri allenatori credo preferiscono allenarsi sulla didattica rispetto all’intensità. Magari ritengono che tenere i calciatori in una comfort zone durante la settimana, sia meglio per poi averli pronti la domenica

Tatticamente noi in Italia si tende a ridurre gli spazi, se giochi sui 70m come succede in Inghilterra cambia anche la richiesta di prestazione fisica al calciatore”.