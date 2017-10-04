Fiorentina Women's vince e batte 2-1 il Fortune FC in Champions. Ritorno in Danimarca fra una settimana
Vigillucci + Mauro, la Fiorentina Women's vince la sua prima partita in Champions e adesso spera nel ritorno dei sedicesimi
A cura di Flavio Ognissanti
04 ottobre 2017 22:22
Con i gol di Vigilucci e Mauro la Fiorentina supera per 2-1 i danesi del Fortuna FC nell'andata dei sedicesimi di finale di Champions League femminile. I gol delle ragazze viola sono arrivati al minuto 39 con un bel tiro di Vigilucci da fuori, al minuto 60 gol di Mauro di testa su assist di Vigilucci per la Fiorentina Women's. Al minuto 73 però arriva il gol delle danesi che accorciano le distanze con Bruun. Appuntamento adesso tra una settimane in Danimarca per il ritorno di questo sedicesimi di finale di Champions League femminile.