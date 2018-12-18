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Fiorentina Women’s: verrà rigiocata la sfida con il Bari per errore tecnico dell’arbitro. Annullato il 6-2

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 14:03
Fiorentina Women’s: verrà rigiocata la sfida con il Bari per errore tecnico dell’arbitro. Annullato il 6-2 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiorentina Women) e ha disposto l'annullamento e la ripetizione della gara a data da destinarsi. La decisione è stata deliberata con il

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Fonte: Violachannel

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