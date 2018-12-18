Fiorentina Women’s: verrà rigiocata la sfida con il Bari per errore tecnico dell’arbitro. Annullato il 6-2

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiore...

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiorentina Women) e ha disposto l'annullamento e la ripetizione della gara a data da destinarsi. La decisione è stata deliberata con il

Fonte: Violachannel