Fiorentina Women’s: verrà rigiocata la sfida con il Bari per errore tecnico dell’arbitro. Annullato il 6-2
La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 14:03
La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla società Pink Sport Time Bari in merito al match di mercoledì 5 Dicembre 2018 (terminato con il punteggio di 6-2 la Fiorentina Women) e ha disposto l'annullamento e la ripetizione della gara a data da destinarsi. La decisione è stata deliberata con il
Fonte: Violachannel