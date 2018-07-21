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Fiorentina-Venezia 0-0: Veretout si fa parare un calcio di rigore

Chiesa è entrato molto velocemente in area di rigore ed è stato steso da un difensore del Venezia. Dal dischetto si è presentato Veretout che si è fatto parare il rigore dal portiere Vicario che poi r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 18:29
Fiorentina-Venezia 0-0: Veretout si fa parare un calcio di rigore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Chiesa è entrato molto velocemente in area di rigore ed è stato steso da un difensore del Venezia. Dal dischetto si è presentato Veretout che si è fatto parare il rigore dal portiere Vicario che poi respinge anche il secondo tiro sulla ribattuta del 17 viola

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