Fiorentina-Venezia 0-0: Veretout si fa parare un calcio di rigore

Chiesa è entrato molto velocemente in area di rigore ed è stato steso da un difensore del Venezia. Dal dischetto si è presentato Veretout che si è fatto parare il rigore dal portiere Vicario che poi r...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2018 18:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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