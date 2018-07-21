Fiorentina-Venezia 0-0: Veretout si fa parare un calcio di rigore
Chiesa è entrato molto velocemente in area di rigore ed è stato steso da un difensore del Venezia. Dal dischetto si è presentato Veretout che si è fatto parare il rigore dal portiere Vicario che poi r...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 18:29
Chiesa è entrato molto velocemente in area di rigore ed è stato steso da un difensore del Venezia. Dal dischetto si è presentato Veretout che si è fatto parare il rigore dal portiere Vicario che poi respinge anche il secondo tiro sulla ribattuta del 17 viola