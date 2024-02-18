Fiorentina troppo molle, finisce 1-1 con l'Empoli, Beltran non basta. E l'Europa scappa

Al 1’ subito fallo di Gyasi su Biraghi, Pairetto non ha dubbi e sventola il giallo. Al 7’ Empoli pericoloso con Maleh che anticipa Terracciano ma poi non riesce a colpire. All’11’ ripartenza azzurra,...

Al 1’ subito fallo di Gyasi su Biraghi, Pairetto non ha dubbi e sventola il giallo. Al 7’ Empoli pericoloso con Maleh che anticipa Terracciano ma poi non riesce a colpire. All’11’ ripartenza azzurra, palla tagliata dentro per Cerri anticipa e salva Milenkovic. Al 15’ Zurkowski prova il tiro da fuori, palla respinta dalla difesa viola. Al 21’ Faraoni si siede sul terreno da gioco, problemi alla caviglia, lo staff tecnico gliela immobilizza. Al 25’ problema muscolare all’inguine per Grassi. Al 27’ Caprile chiude con difficoltà sul tiro di Faraoni. Grassi non ce la fa, al suo posto Marin. Al 30’ conclusione vincente di Beltran innescato da Mandragora, 1-0 per la Fiorentina. Sesto gol in A per l’argentino. Al 33’ che occasione per l’Empoli! Grande azione di Cambiaghi dalla sinistra. Al 43’ Fiorentina ad un passo dal raddoppio, punizione dentro di Biraghi, incornata di Quarta, palla di poco a lato. Al 49’ Sottil scappa, verticalizzazione di Quarta, Belotti non riesce ad arrivare.

L’Empoli cambia, doppia sostituzione, Niang e Cancellieri per Cerri e Gyasi. Invariati la formazione viola. Al 46’ prima occasione per la Fiorentina, Belotti per Sottil che mette dentro, Caprile chiude. Al 48’ ripartenza dell’Empoli, Cambiaghi offre a Cancellieri che va al tiro ma senza impensierire troppo Terracciano. Al 53’ cross di Cacace su cui non arriva nessuno, si salva la viola. Al 55’ calcio di rigore per l’Empoli, Cancellieri toccato da Faraoni. Dal dischetto Niang fa 1-1, spiazzato Terracciano. Al 60’ occasione per la Fiorentina, diagonale di Sottil deviato. Al 61’ doppio cambio Fiorentina, fuori Faraoni e Duncan, dentro Kayode ed Arthur. Al 64’ conclusione improvvisa di Marin, salva Terracciano. Al 70’ placcaggio di Biraghi ai danni di Zurkowski, ammonito il capitano viola. Al 71’ doppio cambio Fiorentina, entrano Bonaventura e Ikone per Sottil e Belotti. Zurkowski ammonito per proteste. Al 74’ Biraghi esce per infortunio, al suo posto Parisi. Al 77’ Bonaventura allarga per Ikone, conclusione murata. Al 77’ Cambiaghi dentro, chance importante per l’Empoli. Al 79’ dentro Fazzini, al suo posto Maleh. All’81’ dall’angolo, cross dentro di Parisi, colpo di testa sballato di Bonaventura. All’82’ Beltran ammonito per proteste. All'84' Mandragora va alla conclusione dalla distanza, palla alta. All'86' cross morbido di Kayode che non impensierisce Caprile. Al 93' Bonaventura calcia in porta, tiro debole che Walukiewicz salva sulla linea.

LEGGI ANCHE, PROTESTA CORSI

https://www.labaroviola.com/intervallo-empoli-fiorentina-il-presidente-corsi-protesta-con-larbitro-pairetto-a-bordocampo/240555/