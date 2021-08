Fiorentina-Torino finisce 2-1 al Franchi. Prima vittoria stagionale grazie ai gol di Gonzalez e Vlahovic

Al 5′ recupero palla di Bonaventura a metà campo che allarga sulla sinistra per Nico Gonzalez. L’argentino si accentra e va al tiro ma prende male il pallone che va largo. All’11 ottima palla dentro di Vlahovic, sul secondo palo arriva Callejon che però viene anticipato dal difensore granata. Pochi secondi dopo grande occasione sull’angolo per Milenkovic. Vicino il suo secondo gol stagionale ma Milinkovic-Savic gli nega questa gioia. Al 40′ bel cross di Gonzalez sul secondo palo. Callejon va al tiro ma Milinkovic-Savic para. Al 41′ Fiorentina avanti contro il Torino al Franchi. Castrovilli passa al limite dell’area per Nico Gonzalez che con un bel tiro trafigge Milinkovic-Savic. Primo gol in Serie A con la maglia viola per l’argentino.

Al 48′ Mandragora salva un gol fatto. Nico Gonzalez scappa e mette un gran cross dentro per Jack Bonaventura che arriva con il tempo giusto ma il centrocampista bianconero salva dal 2-0. Al 70′ Fiorentina-Torino 2-0 al Franchi di Firenze. Duncan sradica palla a metà campo, allarga per Bonaventura che crossa dentro per Vlahovic che con una grande torsione batte Milinkovic-Savic. All’89’ il Torino accorcia le distanze contro la Fiorentina. Lukic mette dentro una bella palla e Verdi trafigge Terracciano. 2-1 al Franchi. Fiorentina-Torino dunque finisce 2-1.

