Fiorentina subito in campo dopo il ko di Crotone: allenamento mattutino e Roma nel mirino per Pioli...
Torna subito in campo la Fiorentina, dopo il ko di ieri pomeriggio a Crotone. La squadra di Pioli, rientrata ieri in serata a Firenze, si allenerà questa mattina al centro sportivo. Analizzare la brut...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 11:10
Torna subito in campo la Fiorentina, dopo il ko di ieri pomeriggio a Crotone. La squadra di Pioli, rientrata ieri in serata a Firenze, si allenerà questa mattina al centro sportivo. Analizzare la brutta sconfitta dello Scida e mettere nel mirino la Roma, che domenica arriverà al Franchi, le priorità assolute individuate da mister Stefano Pioli.