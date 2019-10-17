Fiorentina su Sky o Dazn? Ecco dove vedere la partita contro il Brescia

La Fiorentina giocherà lunedì sera in quel di Brescia. Come sempre le partite saranno suddivise tra Sky e Dazn. In questa occasione la partita sarà visibile a chi ha il pacchetto Sky Calcio o Sky Spor...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2019 11:51

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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