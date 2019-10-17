Fiorentina su Sky o Dazn? Ecco dove vedere la partita contro il Brescia
La Fiorentina giocherà lunedì sera in quel di Brescia. Come sempre le partite saranno suddivise tra Sky e Dazn. In questa occasione la partita sarà visibile a chi ha il pacchetto Sky Calcio o Sky Spor...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 11:51
La Fiorentina giocherà lunedì sera in quel di Brescia. Come sempre le partite saranno suddivise tra Sky e Dazn. In questa occasione la partita sarà visibile a chi ha il pacchetto Sky Calcio o Sky Sport