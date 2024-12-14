Fiorentina su Folorunsho? Il Corriere del Mezzogiorno scrive: "Non è convocato, forse aria di mercato"

Escluso dai convocati del Napoli per l'Udinese: Folorunsho pensa al mercato di gennaio?

La sessione di mercato invernale è alle porte, con la Fiorentina che si vede impegnata nei ragionamenti sui possibili interventi da effettuare per rinforzare la rosa. Uno dei nomi accostati ai viola è quello di Michael Folorunsho, che non sta trovando molto spazio nel Napoli di Antonio Conte. I partenopei sfideranno l'Udinese al Bluenergy Stadium alle ore 18, e tra i convocati salta all'occhio l'assenza del centrocampista ex Verona.

Il Corriere del Mezzogiorno ha così analizzato la sua esclusione: "Non convocato Folorunsho, forse aria di mercato". Le voci su un possibile addio a gennaio si intensificano, e la Fiorentina potrebbe essere una delle soluzioni per potersi rilanciare al meglio. Non mancano anche i dettagli più complessi: il procuratore dell'ex Verona è Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, che qualche giorno fa ha messo in evidenza le crepe nei rapporti con mister Palladino, annunciando l'addio dei suoi assistiti a gennaio. Un dettaglio da non prendere sottogamba, da inserire nell'ecosistema delle valutazioni del club viola.

I convocati del Bologna per la Fiorentina: c’è Posch, non recuperano Orsolini e Miranda

https://www.labaroviola.com/i-convocati-del-bologna-per-la-fiorentina-ce-posch-non-recuperano-orsolini-e-miranda/280828/