La Fiorentina già da prima del suo ritorno a pieno regime dopo il grave infortunio subito al ginocchio aveva già messo gli occhi su Giacomo Bonaventura. Il centrocampista settempedano vista la fiducia che mister Pioli ha riposto in lui vorrebbe un rinnovo nel giro di dieci giorni, il classe ’89 però vorrebbe un ritocco dell’ingaggio ed un allungamento del contratto. Se non arriveranno segni dalla proprietà milanista Jack inizierà a guardarsi intorno, visto il suo contratto in scadenza a giugno per i viola potrebbe essere un’operazione a parametro zero con solamente l’ingaggio. Lo riporta La Nazione.