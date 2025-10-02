Fiorentina sotto esame: col Sigma un crocevia per la stagione viola

Un crocevia già decisivo prima di una sosta che potrebbe portare riflessioni pesanti in casa Fiorentina.

Dopo un avvio di stagione all’insegna dei malumori e di risultati preoccupanti, la squadra viola non può più sbagliare. Stasera con il Sigma la sfida assume il valore di un bivio per l’intera stagione viola.

Il risultato conta ma conta ancora di più il modo in cui la Fiorentina cercherà di raggiungerlo mostrando gioco, identità e compattezza. E’ richiesto un atteggiamento coerente con i valori della rosa con Pioli chiamato a trasformare la pressione in energia positiva e di rimettere al centro lo spirito collettivo.

In conferenza stampa l’allenatore emiliano ha confermato la presenza di De Gea in porta, rimandando nuovamente l’esordio di Martinelli. Con Kean squalificato il peso dell’attacco sarà sulle spalle toccherà di Roberto Piccoli con il solo Sohm indisponibile, Pioli farà delle modifiche moderate sull’11 iniziale perché la partita sembra non proibitiva ma questa Fiorentina appare fragile e ha bisogno di certezze per rimettersi in sesto come riportato da La Nazione.