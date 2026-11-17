Dalla Svezia Fiorentina, sospiro di sollievo per Njie: "Solo una botta, ho preferito non rischiare"

L'esterno viola chiarisce a TV4 le sue condizioni: ha preferito fermarsi per precauzione e spera di recuperare in vista della prossima partita della Fiorentina

Alieu Njie rassicura la Fiorentina e i suoi tifosi. Dopo la preoccupazione per la sostituzione anticipata nella sfida tra Svezia e Polonia, il giovane esterno viola ha spiegato ai microfoni di TV4, televisione svedese, cosa è successo e quali sono le sue condizioni. Il giocatore ha rimediato una botta alla coscia e, non riuscendo a proseguire senza difficoltà, ha preferito non correre rischi.

Una notizia importante per la Fiorentina, che può quindi guardare con maggiore ottimismo alle prossime ore. Lo stesso Njie ha infatti manifestato la speranza di essere a disposizione per il prossimo impegno in maglia viola.

Ai microfoni di TV4, l'esterno ha raccontato tutta la sua emozione per l'esordio internazionale:

"Ero emozionato all'idea di giocare al fianco di Viktor Gyökeres. Nell'occasione del gol gli ho passato un buon pallone, lui lo ha controllato e poi ha servito l'assist per Hugo Larsson. È stata una sensazione incredibile, ho provato un'ondata di emozioni. Non riesco nemmeno a descriverla".

Njie ha poi confessato di non aspettarsi di partire dal primo minuto:

"Non proprio. Graham Potter conosce già questi giocatori ed è abituato a lavorare con loro. Quando però mi ha dato questa opportunità, gli sono stato incredibilmente grato. Voglio soltanto ringraziarlo".

Il momento più delicato è arrivato intorno al 71', quando Njie si è fermato durante un'azione, chiedendo il cambio e portandosi una mano sulla parte posteriore della coscia. Un'immagine che aveva fatto temere un possibile problema al bicipite femorale. Nel postpartita, però, il giocatore ha ridimensionato le preoccupazioni, spiegando direttamente l'accaduto:

"Ho preso una botta alla coscia. Ho provato a continuare a correre, ma non ci riuscivo. A quel punto era meglio non correre rischi. Spero che il problema si risolva prima della prossima partita con la Fiorentina".

Infine, il giovane esterno ha espresso tutta la sua voglia di continuare a vestire la maglia della nazionale svedese, dopo aver finalmente raggiunto un traguardo importante:

"Spero che ci siano altre occasioni per tornare qui. Ho lavorato duramente ogni giorno per riuscirci".

Lo riporta fotbollskanalen.se