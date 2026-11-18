L'intervista Ferrari: "Vorrei poter dire a Catherine e Giuseppe che il nuovo stadio sarà pronto davvero nel 2029"

Il DG viola ha tanti sogni nel cassetto. Uno di questi è vedere pronto lo stadio nei tempi previsti, anche sei i lavori saranno ancora lunghi

Ferrari, qual è il suo rapporto con la famiglia Commisso?

«Ci sentiamo sempre. Giuseppe vuole sapere tutto, continuamente. Vuole sapere della Fiorentina, ma anche di quello che accade in città. Sì, chiede di come stanno i dipendenti, ma si interessa tantissimo di Firenze. Chiede dello stadio ma anche di come procedono i lavori per la tramvia. Con Catherine lavoro da otto anni, e c’è sempre stato un confronto diretto, costruttivo, di stima immensa. Lei c’era anche prima, ovvero quando era Rocco a guidare la società. Lei c’era quando si parlava di prendere un allenatore o l’altro, fare un acquisto importante. La famiglia Commisso ha Firenze nel cuore e hanno comprato casa qui».

Se domani dovesse fare una telefonata a sorpresa per comunicare una bella cosa a Catherine e Giuseppe che cosa vorrebbe potergli dire?

«Eh... mica è facile».

Ci provi.

«Ok, vorrei chiamare per dire loro che il nuovo Franchi sarà davvero pronto nel 2029. O anche per annunciare che ho visto il primo tram in sosta alla fermata Rocco B. Commisso davanti al Viola Park. Poi, guardando al pallone, vorrei chiamare il presidente per dirgli che domani ci giochiamo una finale in Europa o che quattro nostri ragazzini della Primavera sono titolari in prima squadra o che le ragazze si sono qualificate per la Champions. Vorrei poter dire tutto questo al presidente e a sua mamma. Magari anche altre cose belle che però non è facile da mettere a fuoco».

E se potesse anche dire una cosa a Rocco Commisso?

«Gli direi che mi manca tanto».

Ferrari, sa che in giro ci sono voci che parlano di un rapporto-non rapporto tra lei e Paratici: qual è la verità?

«Con Fabio ho un rapporto ottimo dal giorno un cui, a dicembre dello scorso anno, l’ho conosciuto quando sono andato a Londra per iniziare la trattativa e farlo venire alla Fiorentina. Paratici è uno che pretende sempre e solo il massimo da chi ha attorno ed è molto critico con se stesso e di conseguenza lo vuole e pretende dagli altri. E’ uno che trasmette fiducia e che si porta dentro un’ esperienza in questo mondo che è semplicemente eccezionale. Il nostro rapporto? Lavoriamo in un uffici a otto metri di distanza, ci vediamo in continuazione per affrontare, insieme, quello che c’è da fare per il meglio della Fiorentina».

A proposito del suo viaggio in Inghilterra per contattare Paratici: un anno fa, in questi giorni, dopo l’addio di Pradè, l’esonero complicatissimo di Pioli e Rocco Commisso che era molto malato... era davvero un uomo solo al comando. Ma al comando di una situazione terribile. Come ricorda quel momento?

«Ricordo perfettamente che il 4 novembre fu il giorno più lungo anche se in quelle settimane stavo al Viola Park non 24 ore al giorno ma... di più. Ricordo anche di quanto è stato decisivo l’aiuto che mi è arrivato dalla mia famiglia. Poi ricordo come Catherine e Giuseppe ascoltarono il mio suggerimento di provare a portare a Firenze una figura come Paratici che arrivava con la voglia di vincere e di correre in alto. Non ultimo, ricordo perché la mossa di scegliere Vanoli mi sembrò (e lo era) la mossa più giusta. Quando parlai la prima volta con Vanoli mi arrivò subito tutta la sua grinta, tutta la sua carica, tutta quella sua voglia di potercela fare ad arrivare al risultato che dovevamo portare a casa per forza. A tutti i costi»

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione