(VIDEO) Show di Mastantuono con l’Argentina: entra e fa doppietta in 45 minuti contro la Costa Rica

Grande prova di Mastantuono con l’Argentina

Nella notte ha giocato l’Argentina di Franco Mastantuono che è subentrato al 45esimo contro la Costa Rica.

Ha giocato un secondo tempo di grande livello con 53 tocchi di palla e solo 7 palle perse. Ma soprattutto ha segnato una doppietta. Entrambi i gol di sinistro, bello in particolare modo il secondo dove dal limite dell’area ha fregato il portiere sul primo palo con una staffilata rasoterra