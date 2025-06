Fiorentina si inserisce per Dzeko? Pedullà: “Il Bologna corre, ma attenzione alle sorprese viola”

La Fiorentina potrebbe inserirsi per Edin Dzeko. Come rivelato ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch e poi confermato sul proprio profilo X, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha dato un aggiornamento sul futuro del Cigno di Sarajevo. Come si legge, il Bologna è avanti per il centravanti ex Fenerbahce, ma non sono da escludere le sorprese viola. Di seguito il tweet: