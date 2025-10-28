28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina, serve una vittoria contro l’Inter per evitare il peggior avvio di stagione nella storia

News

Fiorentina, serve una vittoria contro l’Inter per evitare il peggior avvio di stagione nella storia

Redazione

28 Ottobre · 19:55

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 19:55

TAG:

FiorentinaKeanSerie A

Condividi:

di

Mercoledì sera, la viola affronterà in trasferta l’Inter e se non dovessero arrivare i tre punti, i gigliati scriverebbero una pagina tanto negativa quanto imbarazzante

Non è la prima volta che la Fiorentina resta 8 partite senza vincere. Era già successo nella stagione 1977/1978. Una striscia negativa che, ai tempi, i viola spezzarono proprio alla nona giornata di campionato. Mercoledì sera, la viola affronterà in trasferta l’Inter e se non dovessero arrivare i tre punti, i gigliati scriverebbero una pagina tanto negativa quanto imbarazzante, con il peggior avvio di sempre nella storia del club. Vincere a San Siro si può, perché nel calcio nulla è impossibile, ma sicuramente, per fare un risultato del genere, ci vorrà la miglior Fiorentina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio