Fiorentina, serve una vittoria contro l’Inter per evitare il peggior avvio di stagione nella storia

Non è la prima volta che la Fiorentina resta 8 partite senza vincere. Era già successo nella stagione 1977/1978. Una striscia negativa che, ai tempi, i viola spezzarono proprio alla nona giornata di campionato. Mercoledì sera, la viola affronterà in trasferta l’Inter e se non dovessero arrivare i tre punti, i gigliati scriverebbero una pagina tanto negativa quanto imbarazzante, con il peggior avvio di sempre nella storia del club. Vincere a San Siro si può, perché nel calcio nulla è impossibile, ma sicuramente, per fare un risultato del genere, ci vorrà la miglior Fiorentina.