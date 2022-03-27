Fiorentina serbatoio azzurro? No, c’è solo Biraghi in Nazionale anche se nel vivaio viola il 90% sono italiani 

Il sogno annunciato da Commisso era quello di fare della Fiorentina un serbatoio per la Nazionale italiana

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Sopratutto quando si tratta di calcio. Il riferimento é alla Fiorentina e ad un sogno che Commisso aveva espresso fin dai primi giorni a Firenze: fare della sua squadra un vero e proprio serbatoio per la Nazionale. Guardando il vivaio della Fiorentina, oltre il 90% é composto da Italiani. Di questi l’80% é nato in Toscana, il 36% a Firenze. Al momento la Fiorentina non offre quasi niente. Nella rosa di Mancini per giocarsi gli spareggi c’era solo Cristiano Biraghi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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