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Fiorentina serbatoio azzurro? No, c’è solo Biraghi in Nazionale anche se nel vivaio viola il 90% sono italiani 

Il sogno annunciato da Commisso era quello di fare della Fiorentina un serbatoio per la Nazionale italiana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 09:44
Fiorentina serbatoio azzurro? No, c’è solo Biraghi in Nazionale anche se nel vivaio viola il 90% sono italiani  -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Sopratutto quando si tratta di calcio. Il riferimento é alla Fiorentina e ad un sogno che Commisso aveva espresso fin dai primi giorni a Firenze: fare della sua squadra un vero e proprio serbatoio per la Nazionale. Guardando il vivaio della Fiorentina, oltre il 90% é composto da Italiani. Di questi l’80% é nato in Toscana, il 36% a Firenze. Al momento la Fiorentina non offre quasi niente. Nella rosa di Mancini per giocarsi gli spareggi c’era solo Cristiano Biraghi. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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