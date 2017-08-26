Fiorentina senza ritiro pre partita quest'anno? Pioli chiarisce e annuncia la sua scelta

La Fiorentina ha una squadra formata da professionisti" così Stefano Pioli ha preso le sue decisioni riguardo il ritiro per gara

Era circolata nelle ultime ore la notizia della possibile scelta di Stefano Pioli di eliminare il ritiro pre partita alla squadra viola. In conferenza stampa però, ad una precisa richiesta di un giornalista, il tecnico viola ha cosi risposto: "In trasferta saremo sempre in ritiro pre gara. Per quanto riguarda le partite in casa, ci sarà sempre il ritiro per le partite da giocare alle 15 mentre per le partite da giocare alle 20.45 non ci sarà ritiro. I giocatori mangeranno al centro sportivo il giorno prima della partita poi torneranno a casa dove passeranno la serata e la notte, il giorno dopo si presenteranno al giorno sportivo per il pranzo e il prepartita. La Fiorentina è fatta da professionisti quindi non ci saranno problemi"