Fiorentina-Sampdoria finisce 3-1 al Franchi. Tre punti importanti per la classifica dei viola

Al 5′ punizione battuta bene di Biraghi che finisce sulla parte alta della porta difesa da Audero. Al 10′ ottimo colpo di tacco di Bonaventura a liberare Vlahovic che dalla distanza va al tiro, il portiere ospite para in due tempi. Al 15′ Gabbiadini sblocca la gara su cross dentro dopo una rimessa laterale attraverso una spizzata di testa, la Sampdoria firma così l’1-0 contro la Fiorentina. Al 23′ la Fiorentina acciuffa il pareggio, cross dentro di Sottil per Callejon che arriva sul secondo palo ed insacca in rete. Riporta così i viola sull’1-1 al Franchi. Al 32′ gran cross dentro di Bonaventura per Vlahovic che segna un bellissimo gol di testa, battuto Audero. Fiorentina-Sampdoria 2-1. Al 38′ Callejon scappa via passa a Bonaventura che va al tiro ma viene ribattuto, Vlahovic non riesce ad anticipare i giocatori blucerchiati. Al 39′ Bereszynski va al tiro ma spara alto, poco dopo azione viola che termina con una conclusione di Bonaventura che finisce tra le mani di Audero. Al 45′ Fiorentina-Sampdoria 3-1 al Franchi. Biraghi crossa per Bonaventura, sul secondo palo arriva Sottil che mette dentro.

Al 50′ Gabbiadini tira ma spara sull’esterno della rete alla sinistra di Terracciano. Al 51′ galoppata di Callejon, il quale si accentra e va al tiro che viene murato e spedito in angolo. Al 59′ Sottil si mangia clamorosamente la rete del 4-0. Al 66′ Thorsby prova il tiro ma spara alto. Al 73′ altra occasione per i gigliati, Vlahovic un pericolo costante per i blucerchiati. Al 79′ Candreva ci prova con un tiro che non impensierisce però Terracciano, finisce fuori. All’84’ Maleh salta l’uomo entra in area e crossa per Vlahovic che arriva ma non impensierisce Audero con la sua incornata. All’87’ Saponara prova il tiro ma finisce a lato. Al 92′ ci prova Candreva dopo il passaggio di Thorsby, salva Terracciano.

