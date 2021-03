Fiorentina-Roma finisce 1-2 al Franchi di Firenze. Altra sconfitta per i viola

Gara inizialmente senza troppe emozioni all’Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Roma. Al 27′ occasione per la Fiorentina, Franck Ribery mette dentro una bella palla per Dusan Vlahovic, il serbo arriva al tiro ma Pau Lopez respinge, nessun giocatore viola è in agguato. Al 35′ ripartenza veloce della Fiorentina, Venuti per Ribery, il francese conduce palla, Vlahovic taglia dentro, spazio dunque per Castrovilli ma la palla di Ribery è troppo lunga e il talento di Minervino Murge nonriesce ad arrivare in tempo. Al 42′ cambio nella fila della Viola, è uscito Igor per infortunio, al suo posto Biraghi. Al 45′ occasione per la Roma, gran tiro da fuori di Pellegrini, Dragowski si allunga e respinge. Finisce 0-0 al Franchi il primo tempo.

Al 48′ la Roma passa in vantaggio, Mancini mette dentro per Spinazzola, Dragowski si fa sorprendere sul suo palo. Al 52′ Castrovilli esce, problema all’adduttore. Al suo posto è entrato Kokorin. Al 60′ ripartenza veloce della Fiorentina con Ribery che allarga sulla sinistra, prende palla Biraghi il quale visti i tanti giocatori giallorossi mette un cross dentro, il primo ad arrivare sulla palla è Spinazzola che la prende male e si fa autogol.1-1 dunque al Franchi. Al 66′ grandissima palla gol per la Roma, Borja Mayoral va al tiro ma Dragowski resta in piedi e salva. Al 78′ sono usciti Ribery e Pulgar, al suo posto Caceres e Borja Valero. All’81’ grande occasione per la Fiorentina per trovare il vantaggio, gran botta di Vlahovic sulla distanza ma Pau Lopez risponde presente. All’87’ i giallorossi trovano il 2-1, Karsdorp mette dentro, Diawara arriva da dietro e segna il gol del vantaggio. Fiorentina-Roma finisce 1-2.

